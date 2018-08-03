韓國仁寺洞必拍！水果博物館竟然像Cafe一樣，超多打卡位！
旅遊 2018年8月3日 星期五11:00 Kiki
上次和大家介紹過一個展覽「L’atelier」，超適合韓國炎炎夏日來拍照的地方，室內也可以拍美照打卡。
帶你走入童話世界！一起走入19世紀的巴黎時間之旅——L’atelier
今次又再來為大家多介紹一個超適合夏日的室內活動，就是這個「Museum of Fruit」。
夏天必食，除了是冰、雪糕等，還有不可少的當然就是各式各樣的水果，因此，這個博物館就是為了對應夏日這季節期間所辦的。
可能有很多朋友看到名字：Museum of Fruit，會覺得很無趣的一個展覽？誰知道！又成為了一個必拍和打卡的地方，超多影相位！
看到這些燈，還錯覺地以為自己是入了哪一間Cafe呢？
特別是這個粉色牆加波波池，也是近日出現在IG很頻密的常客。
應有盡有的熱門拍照位，大家可能真的會影一兩個小時喲～
整推薦大家傍晚的時間來，待至黃昏時間，又可以上來屋頂繼續影相，又或者是在這邊休息放鬆一下，也是不錯的選擇！
Museum of Fruit
期間：2018/5/18 – 2018/9/30
時間：10:30 – 20:00（19:00停止入場）
Ticket：成人（滿19歲以上）W10,000 / 青少年（高中學生）W8,000
圖片來源：官網＆官方Instagram
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