帶你走入童話世界！一起走入19世紀的巴黎時間之旅——L’atelier

夏天來韓國，中午時間沒有甚麼事也不想走出沒有冷氣的地方。不知道大家有沒有同感？
正是因爲四季分明的氣候，加上天氣干燥，夏天的韓國有時真的會熱到韓國人也受不了。所以今日想為大家推薦一個絕對適合夏日來韓消遣的室內活動。
就是這個：L’atelier！L’atelier是來自外國的一種“光之藝術”，並象徵性著“19世界巴黎的時間之旅”。
進入展場，馬上打開時光之門，讓大家置身在畫中，還是現實中，傻傻分不清。
這裡的畫都是以過去的巴黎作主題。
而且每一幅都是知名畫家的作品。
「真實感」極高，讓大家可以更容易投入在其中，而且有些場景還配合各種光影及下雪，拍起照來，超浪漫！
假如來韓國，想尋找一些室內活動，不妨也可以考慮一下這個喲～
室內活動地圖
L’atelier
Address：서울 중구 장충단로13길 20 현대시티아울렛 11층
Time：10-00-21:00（19:00停止售票）
Ticket：
成人W24,000 / 13-18歲 W20,000
36個月-12歲 W16,000 / 未滿36個嬰兒 免費
圖片來源：官網＆官方Instagram
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