韩国仁寺洞必拍！水果博物馆竟然像Cafe一样，超多打卡位！
旅游 2018年8月3日 星期五11:00 Kiki
上次和大家介绍过一个展览「L’atelier」，超适合韩国炎炎夏日来拍照的地方，室内也可以拍美照打卡。
带你走入童话世界！一起走入19世纪的巴黎时间之旅——L’atelier
今次又再来为大家多介绍一个超适合夏日的室内活动，就是这个「Museum of Fruit」。
夏天必食，除了是冰、雪糕等，还有不可少的当然就是各式各样的水果，因此，这个博物馆就是为了对应夏日这季节期间所办的。
可能有很多朋友看到名字：Museum of Fruit，会觉得很无趣的一个展览？谁知道！又成为了一个必拍和打卡的地方，超多影相位！
看到这些灯，还错觉地以为自己是入了哪一间Cafe呢？
特别是这个粉色墙加波波池，也是近日出现在IG很频密的常客。
应有尽有的热门拍照位，大家可能真的会影一两个小时哟～
整推荐大家傍晚的时间来，待至黄昏时间，又可以上来屋顶继续影相，又或者是在这边休息放松一下，也是不错的选择！
Museum of Fruit
期间：2018/5/18 – 2018/9/30
时间：10:30 – 20:00（19:00停止入场）
Ticket：成人（满19岁以上）W10,000 / 青少年（高中学生）W8,000
图片来源：官网＆官方Instagram
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