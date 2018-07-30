不要只是來CAFE拍照打卡，這間可以喝咖啡又可以做飾物！
旅遊 2018年7月30日 星期一08:15 Kiki
在這個咖啡文化強大的國度，只有多打卡位的噱頭真的不行啊！
也就是在這咖啡文化多大的底蘊下，基乎是任何東西都有可能與咖啡結合。上一次為大家介紹了的按摩椅Cafe「Mr. Healing」，這次是完全相反的，邊動手邊飲咖啡吧！
就是這間位於弘益大學的「COBAN手工戒指咖啡店」。雖名字是手工戒指，但其實可制作的飾物絕不只有戒指這麼單一，由項鏈、手鏈至腳鏈等等，都可以制作，任君選舉。
這個時候，不知道大家會不會和小編想到的一樣…「啊…裡面不會只有情侶款或者只有情侶來制作的吧！」那麼很容易閃盲的喲～（說笑啦！哈哈）當然大熱款不少得的就是各種情侶款。可是，仍然吸引了不少閨蜜來這邊制作自己的友情見證品。
畢竟能相遇成密友，也是十分不容易的哦～更加值得親手制的屬於只有你們的飾物及回憶。
홍대 커반반지만들기 주차가능(홍대정문)
Address: 서울 마포구 서교동 358-29 3층
圖片來源：官網＆官方Instagram
Kiki@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
留言/評論