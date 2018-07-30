不要只是来CAFE拍照打卡，这间可以喝咖啡又可以做饰物！
旅游 2018年7月30日 星期一08:15 Kiki
在这个咖啡文化强大的国度，只有多打卡位的噱头真的不行啊！
也就是在这咖啡文化多大的底蕴下，基乎是任何东西都有可能与咖啡结合。上一次为大家介绍了的按摩椅Cafe「Mr. Healing」，这次是完全相反的，边动手边饮咖啡吧！
就是这间位於弘益大学的「COBAN手工戒指咖啡店」。虽名字是手工戒指，但其实可制作的饰物绝不只有戒指这么单一，由项链、手链至脚链等等，都可以制作，任君选举。
这个时候，不知道大家会不会和小编想到的一样…「啊…里面不会只有情侣款或者只有情侣来制作的吧！」那么很容易闪盲的哟～（说笑啦！哈哈）当然大热款不少得的就是各种情侣款。可是，仍然吸引了不少闺蜜来这边制作自己的友情见证品。
毕竟能相遇成密友，也是十分不容易的哦～更加值得亲手制的属於只有你们的饰物及回忆。
홍대 커반반지만들기 주차가능(홍대정문)
Address: 서울 마포구 서교동 358-29 3층
图片来源：官网＆官方Instagram
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