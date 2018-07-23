老么的反叛！ 勝利公開放話要搶GD潮人地位？ 「等哥哥退伍我就還給他」
明星 2018年7月23日 星期一13:26 Rui
要說BIGBANG中誰是最會穿衣的時尚潮人，毋庸置疑地一定是G-Dragon啦，就連全球頂尖設計師老佛爺Karl Lagerfeld都對他讚不絕口。 隨著GD的入伍，沒想到BIGBANG中竟然有人想要搶佔他在時尚圈的C位。
他就是BIGBANG的老么勝利。 最近勝利推出了自己的個人專輯，不久前特別出席了在公司進行的演唱會會議。 會上勝利就表示：「最近這段時間我都要代打，幫我洽談時裝秀吧，要不然會被別的愛豆團擠下去。 GD哥的贊助商在他不在的這段時間裡就由我接手吧，等哥哥們退伍後我就立刻還給他們。 請轉告贊助商，哪怕衣服上繡了GD的名字也沒關係，一定要告訴他們我會用。 」
BIGBANG的成員T.O.P、G-Dragon和太陽從去年開始陸續入伍，僅剩下老么勝利一人，他也經常透過電視節目吐露對哥哥們的思念。 日前亮相《我家的熊孩子》時，勝利就一再表示「好孤單，想念哥哥們的嘮叨」。
「圖：《我家的熊孩子》截圖」
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