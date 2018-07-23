老么的反叛！ 胜利公开放话要抢GD潮人地位？ 「等哥哥退伍我就还给他」
明星 2018年7月23日 星期一13:26 Rui
要说BIGBANG中谁是最会穿衣的时尚潮人，毋庸置疑地一定是G-Dragon啦，就连全球顶尖设计师老佛爷Karl Lagerfeld都对他赞不绝口。 随著GD的入伍，没想到BIGBANG中竟然有人想要抢占他在时尚圈的C位。
他就是BIGBANG的老么胜利。 最近胜利推出了自己的个人专辑，不久前特别出席了在公司进行的演唱会会议。 会上胜利就表示：「最近这段时间我都要代打，帮我洽谈时装秀吧，要不然会被别的爱豆团挤下去。 GD哥的赞助商在他不在的这段时间里就由我接手吧，等哥哥们退伍后我就立刻还给他们。 请转告赞助商，哪怕衣服上绣了GD的名字也没关系，一定要告诉他们我会用。 」
BIGBANG的成员T.O.P、G-Dragon和太阳从去年开始陆续入伍，仅剩下老么胜利一人，他也经常透过电视节目吐露对哥哥们的思念。 日前亮相《我家的熊孩子》时，胜利就一再表示「好孤单，想念哥哥们的唠叨」。
「图：《我家的熊孩子》截图」
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