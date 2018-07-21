【K社韓文小百科】經典夜宵怎麼說？看完這篇就全學會啦！

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不管什麼時候，「夜宵」兩個字總是令人心神嚮往...... 今天就來看看韓國各種夜宵的講法，下次去玩也許就用得到哦！

豬蹄족발、雞爪닭발

豬蹄肉質肥厚，雞爪辣勁十足，搭配一碗酸爽冰涼的冷面更能平衡

炸雞치킨

自從看了《來自星星的你》，「炸雞+啤酒（치킨+맥주）」就成了深入人心的夜宵標配，簡稱「치맥」~不喝酒的話搭配可樂也是非常棒的！

披薩피자

韓國有很多口味獨特的披薩，比如紅薯披薩、泡菜烤肉披薩，饑腸轆轆的深夜完全無法抗拒來自碳水化合物的誘惑啊（口水）

泡面라면

想要泡面更美味，可以嘗試加一個雞蛋、一片芝士，搭配泡菜一起吃，100%韓式美味~

烤腸곱창

這個夜宵比較有大叔氣質XDD烤腸一般是烤牛小腸，也許因為含有不少油脂，所以會讓一些愛美的女生望而卻步，但其實偶爾品嘗一下美味還是很提高幸福感的啦！ 看華沙的表情就知道有多好吃了：



米腸순대、魚糕오뎅

這兩個經常一起出現，所以就一起說啦~米腸一般是在豬或牛的腸子裡填入糯米、綠豆芽、菜葉、豬血等餡料製成的，各地風俗不同，也有人用魷魚作腸衣。 食用時切片、蘸鹽，可以搭配熱熱的魚糕湯一同食用，美味程度UP~

烤肉고기구이

這個應該不需要多說啦，韓國有很多24小時的吃到飽烤肉店，價格在一萬韓元出頭，依肉品不同有所加減。

糟糕，讀完這篇感覺更餓了......

（圖源：網路）

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