【K社韓文小百科】經典夜宵怎麼說？看完這篇就全學會啦！
生活 2018年7月21日 星期六11:00 Sani
不管什麼時候，「夜宵」兩個字總是令人心神嚮往...... 今天就來看看韓國各種夜宵的講法，下次去玩也許就用得到哦！
豬蹄족발、雞爪닭발
豬蹄肉質肥厚，雞爪辣勁十足，搭配一碗酸爽冰涼的冷面更能平衡
炸雞치킨
自從看了《來自星星的你》，「炸雞+啤酒（치킨+맥주）」就成了深入人心的夜宵標配，簡稱「치맥」~不喝酒的話搭配可樂也是非常棒的！
披薩피자
韓國有很多口味獨特的披薩，比如紅薯披薩、泡菜烤肉披薩，饑腸轆轆的深夜完全無法抗拒來自碳水化合物的誘惑啊（口水）
泡面라면
想要泡面更美味，可以嘗試加一個雞蛋、一片芝士，搭配泡菜一起吃，100%韓式美味~
烤腸곱창
這個夜宵比較有大叔氣質XDD烤腸一般是烤牛小腸，也許因為含有不少油脂，所以會讓一些愛美的女生望而卻步，但其實偶爾品嘗一下美味還是很提高幸福感的啦！ 看華沙的表情就知道有多好吃了：
米腸순대、魚糕오뎅
這兩個經常一起出現，所以就一起說啦~米腸一般是在豬或牛的腸子裡填入糯米、綠豆芽、菜葉、豬血等餡料製成的，各地風俗不同，也有人用魷魚作腸衣。 食用時切片、蘸鹽，可以搭配熱熱的魚糕湯一同食用，美味程度UP~
烤肉고기구이
這個應該不需要多說啦，韓國有很多24小時的吃到飽烤肉店，價格在一萬韓元出頭，依肉品不同有所加減。
糟糕，讀完這篇感覺更餓了......
（圖源：網路）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論