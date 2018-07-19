繼三大台和JTBC後…劉在錫攜手曹世鎬在tvN有了新節目！大神就是值得期待～
綜藝 2018年7月19日 星期四11:58 JiaJia
還記得之前在SBS《Running Man》的時候，因為MBC《無限挑戰》終映，劉在錫找來「暫時休息」的《無挑》成員曹世鎬。如今兩人要加盟tvN新節目，老搭檔會帶來什麼樣的新火花呢？
昨日（18日），有消息指出，劉在錫與曹世鎬將加盟tvN新節目，是最近由KBS轉到tvN任職的金閔錫擔當PD。不過，新節目的形式、名字和播出時間尚未確定，有進一步消息會再跟進的！
劉在錫最近與FNC娛樂完成續約，所屬社表示：「雙方以深厚信賴為基礎，完成續約」、「今後也會作為可靠的夥伴，支持劉在錫的前進。」有「國民MC」之稱的劉在錫，目前手上有KBS 2TV《Happy Together 3》、SBS《Running Man》等節目。
另外，相當重情重義的劉在錫，還曾擔心《無挑》成員曹世鎬沒有工作，在錄製《RM》時找他來擔任節目嘉賓呢！期待兩人的合作囉～
（圖片來源：KSD、TVDaily、SBS《Running Man》）
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