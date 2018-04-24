《RM》劉在錫擁抱HAHA：「我們『挑戰』…暫時休息吧！」又心酸又好笑

這一集的《Running Man》真的不時提到《無限挑戰》耶…而且劉在錫還找來曾一同出演《無挑》的曹世鎬擔任任務嘉賓…由衷希望《無挑》只是短暫的休息，未來再和觀眾們見面吧！
SBS《Running Man》成員劉在錫和HAHA，同時也是於近期終映的MBC《無限挑戰》一員。播出長達13年的「長壽綜藝」畫下句點，不只觀眾們覺得可惜，成員們也十分不捨。
而在上週日（22日）播出的《Running Man》，HAHA提議難道：「不能在『年齡告知競賽第二彈』中，讓優勝者加上「ＯＯＯ的《Running Man》嗎？」引來一陣「撻伐」。大家紛紛表示：「《Running Man》是大家的啊～」、「今天有點努力啊」
劉在錫說：「HAHA啊，不要因為週末少個節目（指《無限挑戰》）就欲望過多了。」引發爆笑。
劉在錫走向HAHA，要他在星期六的時候暫時休息。然後，他們為彼此加油打氣：「我們做的到的！」
HAHA說，他在路上遇到鄭埻夏，哥哥手上只有肉的味道（因為開烤肉店），傳達《無挑》成員的近況。
金鍾國則說：「因為HAHA，我出大事了。」大家紛紛問：「為什麼？」因為他們兩個一起做的事情很多，節目啊、生意啊，但最近HAHA（因為沒出演《無挑》）好像有點「掉價」了。劉在錫還開玩笑的說，這種程度的話，鍾國對HAHA可是無限愛意啊。（因為依然一起做很多事）
之後，劉在錫提到他在「年齡告知競賽第一彈」時，讓HAHA和宋智孝成為「明星」。（真是令人難以忘懷的裝扮XD）
HAHA聽到以後，先是有點反應不過來，然後馬上大聲的對劉在錫說：「謝謝！」再次引發爆笑。
兩人再次擁抱，HAHA念念有詞：「我們做得到的，做得到。」李光洙在旁邊說：「為什麼總是擁抱啊？」
而前不久說HAHA「有點掉價」的金鍾國，馬上跟劉在錫說：「做得好、做得好」因為劉在錫每擁抱一次HAHA，HAHA的價值就不斷提升，要劉在錫多抱抱HAHA呢！XD
另外，劉在錫和金鍾國在本集組成一個隊伍。他們找了《無挑》成員曹世鎬擔任任務嘉賓，說是擔心曹世鎬最近沒有工作，其實曹世鎬當天下午有個在釜山的廣告拍攝啦～
不過，這似乎不是什麼美好的相遇。被帶到保齡球館的曹世鎬，接收來自金鍾國得「壓力」。他可能也在想「我為什麼要來這裡？」吧（笑）
（圖片、影片來源：SBS《Running Man》）
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