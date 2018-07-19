韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況 – 收視榜首還是檢法男女 繼三大台和JTBC後…劉在錫攜手曹世鎬在tvN有了新節目！大神就是值得期待～ 朴敘俊和李相侖的平行理論，因為他們都在劇中唱了這首告白的經典歌曲！？ 張基龍挑戰大螢幕！出演電影《壞傢伙們》與金相中、馬東錫、金亞中等人合作 《北風》黃晸玟收穫千萬票房是小菜一碟，卻搞不定幾個韓語新詞~ 《Super TV 2》預告：KARD將與SJ展開「Bromance」？希澈實在是太搶眼了XD 「新忙內」金容建加入後…笑聲變多的《花樣爺爺》！一起坐上回憶列車～ 一個公司怎能有兩位李敏鎬（豪）？李敏豪改名李泰利進軍好萊塢 日本最近很紅的透明飲品：現在透明蜜桃水在韓國也有賣了！ 星巴克推出19週年紀念系列！ 有趣又好看還別具意義，限量款很想入手！ 朴寶劍新戲變身為嫂子宋慧喬的「男朋友」～網民PS劇照顏值超養眼！ 《與神同行2》製作花絮公開 由導演金容華揭開幕後故事 Sulli與內地版「杉菜」穿同款：你Get到了誰的美？ 22日《Running Man》迎來最強嘉賓！ Tom Cruise攜「超人」&「僵屍肖恩」組地表最帥間諜團 SHINee 泰民將啟動首場個人日巡 整整 26 場公演規模驚人！ 徐玄感慨「獨自一人過得好又有什麼意思呢」，少時成員紛紛留言 SEVENTEEN 橫掃 20 國 iTunes 榜首 今晚首度公開表演最新主打歌！ 去JYP新大樓咖啡館，竟然偶遇TWICE和Stray Kids！ 官方終於發聲：為什麼《一起吃飯吧3》非要寫死女友徐玄振？

SEVENTEEN 的最新主打歌 "Oh My!" 從旋律、造型到 MV 色調都超適合夏天，一推出果然也在海內外獲得熱烈迴響啦！

在 16 日發行迷你五輯〈You Make My Day〉後，SEVENTEEN 立刻登上澳洲、加拿大、德國、西班牙⋯⋯等 10 個國家的 iTunes 專輯榜冠軍寶座；隔天又接著征服美國、英國、丹麥、日本⋯⋯等，風光地拿下 20 個國家的第一名。



在海外發威的同時，SEVENTEEN 在國內的人氣當然也依舊火熱，包括 Synarra Record、HOTTRACKS、教保文庫、Hanteo 等唱片銷售網站的單日榜首都由他們包下。

而今天（19 日）SEVENTEEN 也要開始展開音樂節目打歌行程了，晚上別錯過 Mnet 的《M! Countdown》囉！



（照片與影片來源：Pledis Entertainment）

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