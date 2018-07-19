SEVENTEEN 橫掃 20 國 iTunes 榜首 今晚首度公開表演最新主打歌！
KPOP 2018年7月19日 星期四08:45 施乃琪
SEVENTEEN 的最新主打歌 "Oh My!" 從旋律、造型到 MV 色調都超適合夏天，一推出果然也在海內外獲得熱烈迴響啦！
在 16 日發行迷你五輯〈You Make My Day〉後，SEVENTEEN 立刻登上澳洲、加拿大、德國、西班牙⋯⋯等 10 個國家的 iTunes 專輯榜冠軍寶座；隔天又接著征服美國、英國、丹麥、日本⋯⋯等，風光地拿下 20 個國家的第一名。
在海外發威的同時，SEVENTEEN 在國內的人氣當然也依舊火熱，包括 Synarra Record、HOTTRACKS、教保文庫、Hanteo 等唱片銷售網站的單日榜首都由他們包下。
而今天（19 日）SEVENTEEN 也要開始展開音樂節目打歌行程了，晚上別錯過 Mnet 的《M! Countdown》囉！
（照片與影片來源：Pledis Entertainment）
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