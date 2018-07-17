這就是防彈少年團的答案！改版專輯〈Love Yourself 結 “Answer”〉8 月問世

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大驚喜來啦！雖然前幾天才說時間不確定，不過今天防彈少年團就宣布他們真的要發改版專輯了！

Big Hit Entertainment 今天（17 日）在防彈少年團的官方 Fan cafe 上發出簡單的公告，宣布：「防彈少年團將於 8 月 24 日發行新專輯〈Love Yourself 結 “Answer”〉。」而在這之後的 25、26 兩日，正是防彈少年團從首爾啟動世界巡迴演唱會的日子。

繼學校三部曲、花樣年華二部曲、WINGS 與外傳後，防彈少年團至今最龐大且完整的主題企劃〈Love Yourslef〉也即將隨著答案 (Answer) 的出爐劃下句點。作為改版專輯的〈Love Yourself 結 “Answer”〉除了既有的歌曲外，還會加碼收錄 7 首新歌，在發行前當然要先來複習這支影片～



預計明天就能開始預購〈Love Yourself 結 “Answer”〉了，Army 別忘了在第一時間下手囉！



（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）

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