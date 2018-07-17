這根本完全Army視角! 快來Repeat柾國G.C.F in USA

所有Army們都知道柾國喜愛以影片紀錄生活，並完美剪接配上音樂，繼先前推出的G.C.F in Tokyo以及G.C.F in Osaka之後，再度公開了G.C.F in USA，三分多鐘的影片中紀錄了防彈少年團精采的美國之行。
柾國影片中側拍著成員們極其放鬆的樣子，聊著天一起吃零食、聽著音樂、打籃球等等，讓大家見識到舞台下他們的另一面。不管是SUGA凝望鏡頭以Close up來處理，或是JIN哥微笑的慢動作畫面，也有JIMIN在背光頂樓上的回眸，不管是拍攝或是剪接技巧都是非常出色的。
當然也有偶爾裝酷偶爾可愛的V，大秀個人舞技的J-Hope，裝扮時忍不住打了呵欠的RM，柾國自己只有偶爾短短出現一下，還紀錄了成員們大啖韓式烤肉的時刻，一盤生的肉片變成烤盤上油滋滋發亮的肉，不得不佩服柾國的轉場剪接能力，同時也紀錄著珍貴的聚餐回憶。
就說防彈少年團永遠離不開Army，這裡除了拍攝下本次BTS的美國之行上了許多節目的有趣花絮，更有在晚間五光十色的街道上，發現了Army們為BTS應援的LED大型廣告正播出著，也都出現在G.C.F的影片中，最後也以全員入鏡，J-Hope正拿著自拍棒的樣子收尾，期待下一部的G.C.F in ？？？
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