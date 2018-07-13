iKON《Love Scenario》推出正式中文版，由胡彥斌作詞！
KPOP 2018年7月13日 星期五10:44 Sani
iKON風靡韓國榜單和幼稚園（？ ）的這首歌真的有正式中文版了！ 而且是由胡彥斌擔任作詞，感覺很值得信賴和期待啊！
昨日有消息稱，iKON和胡彥斌合作推出了人氣歌曲《Love Scenario》的中文版，用以回報中國粉絲長久以來的支援和喜愛。
同時公開的錄音花絮影片中，胡彥斌不停稱贊成員們中文發音標準，iKON也表示歌詞非常美，甚至為了唱好都背了下來，還用中文講了：「我愛你們！ 」
《Love Scenario》是iKON今年1月發行第二張正規專輯中的主打歌，不僅榜單成績超級亮眼，在韓國的幼稚園和中小學裡也掀起一陣熱潮，就連出去春遊都要唱這首歌XDD看了即使過了半年 ，人氣仍然不退！ 真的超強~
這首歌可以在酷狗音樂和QQ音樂上聽到，胡彥斌老師的填詞真的很美，加上好聽的旋律，感覺聽一次就會唱啦！ 除了韓文rap依然很難XDD
（圖源：iKON微博、FB）
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