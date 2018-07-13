CL在IG回覆粉絲的留言，引發了關注！讓不少粉絲都猜測她已經離開YG娛樂！

CL在IG回覆粉絲的留言，引發了關注！讓不少粉絲都猜測她已經離開YG娛樂！

明星   2018年7月13日   星期五08:45   Yuan  

自從2NE1宣布解散，成員們也分別進行個人活動。

Minzy離開YG娛樂簽約Music Works，在去年也發行了首張個人專輯《Minzy Work 01 Uno》；而CL活躍在時尚圈，出演了電影並計畫在美國發展；Dara則專注在綜藝、演戲方面等；朴春日前也宣布很快就會帶給大家音樂

在之前CL出演《這些傢伙的兩種生活》時，曾在節目公開她在美國的生活，她要自己化妝、喬通告等，即使非常累了也只能透過視訊和家人們對話，而當時節目播完，不少粉絲也以為會有新作品。但節目播完後，美國出道計畫始終沒有下落，YG娛樂更沒有正面解釋拖延的原因。

為了等待已久的粉絲們，CL曾背著公司在自己的IG上公開英文歌曲MV，但後來刪除了。當時就有粉絲留言：「YG為什麼要阻止你呢？這是很棒的決定！很尊敬你如此勇敢，會一直支持你的！」

日前CL也出現在YG大樓，就有粉絲就留言：「Babe你幹嘛去YG公司呢？我希望你可以離開...YG只是在阻止你，GZB們等得很累了，不要再讓他利用你了！」這些留言CL也都點讚。

最近有粉絲留言寫道：「我不希望你離開YG娛樂，我愛你女王，Blackjack和YG粉絲們會一直支持你的。要保持健康。」對此，CL也回覆了：「現在有很多優秀的人代表YG，你們都有看到啦:))) 我非常愛你們！永遠！一直很謝謝你們的支持！」而這也讓不少粉絲猜測CL是不是已經離開YG娛樂，不過YG方面則沒有做出回應。


（圖：YG、tvN、IG@chaelincl）

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留言/評論
  • Chia Ying Lin
    我倒是希望CL可以離開 資源在怎麼樣也不是在她身上 還不如遠走，自由發展 感覺都比在yg來的強……
    3小時前
  • Chok Xiao Hong
    全部都离开吧...公司赚那么多钱也不会培养你们
    3小時前
  • Emily Lam
    yg真是垃圾公司，耽誤了多少人😑
    2小時前
  • Kit Chan
    一早就要離開啦 間公司用人用完即棄既
    3小時前
  • 桓宇
    離開目前聲望與形象跌到谷底的YG是好事
    3小時前
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