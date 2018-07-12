韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況 《檢法男女》持續衛冕月火劇收視冠軍

這週月火劇（7/9、7/10）依然度小月，最有希望破10％的《檢法男女》仍滯留於同志仍需努力的狀態。
無線的《檢法男女》7.4~9.0%、 7.1~9.0%，以上半段小滑落、下半段持平狀況持續穩坐首席，
居中的《油膩的Melo》6.2%%~7.3%、6.8%%~7.6%再次回升，
墊底的《你也是人類嗎？》4.3%~5.2%、4.6%~5.5% ，算是守住基本收視群。
其中《油膩的Melo》的最高收視曾飆到9.3%，《檢法男女》最高也只9.0%，差別在於那次只有《油膩的Melo》正常播出，其他二部劇因直播足球賽而停播。不曉得《油膩的Melo》能否再創收視新高？而《你也是人類嗎？》若是邊拍邊播的方式，看到持續低谷的數字，應該早做劇情調整了。可惜已經拍攝完成，結局已定，至少後面不會為了收視率，情節大走鐘，這也是好現象。目前除了《你也是人類嗎？》已到中段，《檢法男女》、《油膩的Melo》都進入倒數階段。
有線的《漢摩拉比小姐》隨較上週回升4.121%~4.490%，卻也沒打破自身最高的記錄，下週就大結局了，大家應該都引領等待接檔戲《Life》。
《想暫停的瞬間：About Time》則以1.239%~1.771%圓滿大結局。
這部由李相侖、李聖經主演的奇幻浪漫愛情劇，並不如預期的好成績，只在第2集出現過2.103%的最高收視。其實，劇中因女主李聖經是音樂劇演員的人設帶入了音樂劇片段演出，非常有特色，也可以聽到李聖經的歌聲。可能劇情不符韓國觀眾的重口味，才會反應不佳吧？下週接檔的是《一起吃飯吧3：Begins》，由尹斗俊、白珍熙、安友淵、李珠雨主演。作家林秀美執筆、導演崔奎植執導。20180711
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