崔智友變護夫狂魔 絕不公開老公身份資訊

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昨日有媒體對崔智友老公的身份進行了報導，原來是小她9歲的企業家，還經營著一家app公司！ 崔智友所屬社隨後發出聲明，原來她選擇不公開是有深刻原因的......

據報導稱，崔智友老公是1984年生人、比她小9歲，和崔智友交往期間於2015年改了名字中除姓氏以外的部分，目前是一家生活類app的公司代表，創業初期還曾得到過崔智友的幫助。

崔智友今年3月29日突襲舉辦低調婚禮，沒有公開老公的正面照片和任何個人資訊，惹來不少人的好奇和關心。



報導登出後，也許是因為部分網友散播謠言、對其具體身份做出過度誇大的猜測，崔智友所屬社YG發佈了官方聲明，確認報導內容並補充表示：崔智友老公運營的是「基於O2O平臺的app公司」；之前沒有公開個人資訊 ，是因為「不希望大家對其事業等方面抱有先入為主的偏見，從而對兩個人都造成負擔」。

YG還強調，希望大家理解崔智友體諒配偶和家人的心意，不要做過多沒有根據的猜測。



真的希望這些網民能體諒崔智友的一片苦心，讓這對新人安心享受新婚生活啊！



（圖源：KSD，YG）

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