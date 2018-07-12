「完全就是ARMY啊！」Charlie Puth隔空向BTS田柾國喊話～

「完全就是ARMY啊！」Charlie Puth隔空向BTS田柾國喊話～

明星   2018年7月12日   星期四08:45   Rui  

人氣炸裂的防彈少年團不僅在亞洲想要超高聲譽，擁有不少明星粉絲，甚至還有遠在大洋彼岸的美國歌手Charlie Puth也是ARMY！

日前，Charlie Puth通過twitter為自己的新曲宣傳，上傳了新曲MV，而留言則是「Jungkook look」（柾國，快看）。

發佈這條消息的半天之前，他也曾隔空「示愛」田柾國，在twitter上留言寫「jk」、「loveeeeee u」，對田柾國的愛意簡直無法阻擋。

Charlie Puth和防彈少年團也不是完全沒有交集，田柾國曾經模仿過Charlie Puth的歌曲《We don’t talk anymore》，而本尊再看到模仿錄像後更是大讚「Love this Jungcook」，雖然把Jungkook的名字寫錯了，但完全不妨礙對田柾國的稱讚。而在某次菲律賓的採訪中，Charlie Puth也像迷弟一樣表示最愛防彈少年團和田柾國，甚至還會在防彈少年團的官方SNS上留言。

「圖：Charlie Puth twitter」

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留言/評論
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  • 王予宣
    這個阿米太威了~
    11小時前
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    13小時前
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    9小時前
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