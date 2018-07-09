《Running Man》嚇到口噴屎的李光洙&膽子比天大的李多熙「極限挑戰」來啦！

繼劉在錫之後，李光洙和李多熙挑戰Wing Walking的刺激片段也來啦～！
SBS綜藝節目《Running Man》為了執行懲罰而來到英國，連續三週播出豪華瑞士隊與戰慄英國隊，昨天也是國外旅程的最後一集，六位到英國的成員，僅三人（劉在錫、李光洙、李多熙）需要接受懲罰，去挑戰Wing Walking的極限運動。
用看得就知道Wing Walking相當不容易，尤其是膽子小的話，真的是一大挑戰。
▼回顧上一回劉在錫挑戰時，雖然是最簡單的平飛，卻讓劉大神一直大喊：「好害怕啊～！」接著又大喊：「（風景）真的好美啊～！」最後還放開了手大喊「自由～」膽子雖小卻勇敢挑戰，讓人又更尊敬他了啦～！！！
▼而輪到李多熙挑戰Wing Walking時，難度再提高，但她則是最勇敢的一位，迅速地搭乘完畢後，起飛前還很有餘韻的塗了唇膏，一開始就把手張開，準備享受飛行的模樣，甚至讓腳騰空，讓人看了相當敬佩啊…。
▼最後，李光洙則是挑戰了難度最高的第三階段，還在起飛前吃了清心丸，整路緊抓著把手不放，下飛機後整個人失魂落魄，連清心丸都從嘴裡噴出來，成員們還笑說「屎從嘴裡拉出來了」，ㄜ…小知識補充一下，清心丸跟暈車藥一樣，都要提早30分鐘吃啊～！
看完所有人的挑戰後，真的覺得李多熙非常大膽又勇敢啊～！respect ～respect～！
（圖自：SBS Running Man／李相燁．IG）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究