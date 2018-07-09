被潛規則迫害致死，張紫妍案5048頁紀錄首公開 曾哭訴：我是個連陪酒女都不如的人

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「我是個連陪酒女都不如的人」。

生前張紫妍曾這樣對朋友哭訴過。 她因遭到潛規則，被逼陪酒、陪睡，最終因痛苦不堪選擇自殺了結了年輕的生命。

自殺前，張紫妍被逼接受了無數次的陪酒，還要忍受著各種辱駡和毆打。 7月6日，《韓國日報》公開了長達5048頁的張紫妍案調查與審判紀錄中的一部分。 這是2009年至2013年期間關於張紫妍案件的各種記錄，相當一部分內容都未曾公開過。

根據案件記錄中顯示，張紫妍自從2007年和經紀公司簽約之後，每週至少2次被叫去陪酒，經紀公司老闆金某甚至不顧她已經安排好的工作行程，必須隨叫隨到。 當張紫妍某次拒絕前往泰國時，金某就在她要工作的前一天告知對方「車已經處理掉了」。

最令人震驚的就是張紫妍母親忌日的當天，她也被逼迫去陪酒，因為當天（2008年10月28日）的飯局有TV朝鮮專務方某參加。 張紫妍當時的司機在證人陳述中透露，她那天坐在車裡一直哭。 而被叫去的其他陪酒女甚至以為張紫妍是她們的同行。

不僅被強迫陪酒，經紀公司老闆長期以來的辱駡和毆打也折磨著張紫妍。

2008年6月，某電視劇製片人的生日派對在經紀公司的大樓內舉行，張紫妍被金某人喊出去後被他用手和塑膠瓶毆打頭部數次，而原因只是張紫妍可能向其他人透露了代表的私生活。 張紫妍的前經紀人劉某在陳述中表示：「老闆帶來電話，讓她在30分鐘之內去見他，晚幾分鐘就要多挨揍幾下。 」

張紫妍的造型師也稱：「好幾次看到她眼睛周圍有淤青。 外界一直傳聞金老闆會打人，所以當時我們都在想她可能是被打了。 」社長金某其實是個有7次暴力前科的慣犯，多名業界人士都稱其口碑極差，經常毆打員工。

自殺前的1年中，張紫妍一直在服用抗抑鬱藥物，自殺前的2天甚至服用了8天的藥劑。 切斷和朋友們聯繫的張紫妍最終於2009年3月7日在家中被發現自殺，同時留下的還有自己被強迫陪酒陪睡事實的遺書和陪酒陪睡對象的名單。 當年檢方雖然對名單上的人進行了調查卻最終做出了沒有犯罪嫌疑的判定，最終只有張紫妍的經紀公司老闆和經紀人被處以了緩刑。

圍繞檢方對此案的處理，這些年來一直有爭議存在，為此韓國新一屆政府出臺後成立的檢察院改革委員會，並於去年12月特意將此案與其他七件有爭議的案子一起列入了重新調查案件名單， 在訴訟時效到期之前重新對此案展開調查。

「圖：網路」

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