2018年上半年哪些明星戀愛了、分手了、結婚了、生孩子了？

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盤點2018年上半年明星們的婚戀生育那些事~

====戀愛了！ =====

1月1日被爆出來的2018年「一號情侶」李準❤庭沼珉承認戀情。

1月2日公開戀愛後，開始高調秀恩愛的MBLAQ出身G.O❤崔藝瑟。

通過《我獨自生活》綜藝，日久生情的全炫茂❤韓惠珍在2月承認戀愛。

3月朴信惠❤崔泰俊、金汎❤吳漣序、Gueckkastn主唱河鉉雨❤許齡智承認戀情。



====分手了！ ===

朴有天X黃荷娜從承認戀愛之後，不斷有訂婚、結婚、悔婚的傳聞，這部歷經一年多的電視劇在今年4月畫下句號，兩人承認分手。

李伊庚X鄭仁仙在《加油吧威基基》電視劇終映當天被爆戀愛一年，雙方承認後，被稱為錯位的「威基基CP」，然而在公開戀愛兩個月後的六月宣佈分手。

張賢勝和申秀智在今年1月承認戀愛，時隔三個月承認分手。

同是《Super Star K》選秀節目出身的徐仁國和朴寶藍去年12月承認已交往一年半，今年5月遺憾分手。

李棟旭X秀智3月在戀愛初期被爆，承認後4個月後的7月初承認分手（勉強也算在上半年吧... ）



====結婚了！ ===

太陽❤閔孝琳、突然公佈婚訊的崔智友和圈外人、金國鎮❤姜修智「吉娃娃夫婦」、韓彩雅與圈外男友車世智、After School出身的正雅和籃球選手鄭昌永、FTIsland崔敏煥和LABOUM出身律喜結為連理。



====生孩子了！ ===

裴勇俊妻子朴秀真、演員李詩英、廚師白種元妻子兼演員蘇有珍、演員朴真熙、After School出身的嘉熙、於曉光妻子秋瓷炫、 FTIsland崔敏煥妻子律喜都生下了孩子。



圖：TVDaily等

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