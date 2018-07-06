朴孝信時隔五年再度開金口唱 OST 那麼多經典中你最愛哪首？
KPOP 2018年7月7日 星期六09:00 施乃琪
就算你不認識朴孝信，肯定也聽過他為《對不起，我愛你》演唱的 OST「雪之花」；時隔五年，他終於要再度為電視劇獻聲了！
tvN 的最新週末劇《Mr. Sunshine》即將在今晚（7 日）開播，電視台最近搶先透露首波 OST〈那天〉的演唱者，正是被譽為韓國四大歌神之一的朴孝信！
歌聲感染力十足又充滿故事性的朴孝信，從 2000 年開始就為電影或電視劇獻聲唱 OST，其中為 KBS《對不起，我愛你》演唱的「雪之花」雖然是翻唱歌曲，卻在朴孝信的詮釋下成一首無人能出其右的經典情歌。
除此之外，朴孝信也唱過「哀想」（KBS《大祚榮》）、「花信」（SBS《一枝梅》）⋯⋯等多首膾炙人口的 OST，每一首彷彿都能在歌聲裡聽見劇情。
朴孝信最近一次演唱 OST 已經是 2013 年了，喜歡他的歌迷千萬別錯過 8 日中午公開的〈那天〉！
（照片來源： / 影片來源：pulse0320）
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