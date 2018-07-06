你想在世界盃賽場上聽到哪首歌？ BTS《FAKE LOVE》VS EXO《POWER》
KPOP 2018年7月6日 星期五12:37 ZJM
世界盃官推發起了「你想在世界盃賽場上聽到哪首歌」的投票，結果是？
7月4日上午FIFA世界盃官方Twitter發起了「你想在世界盃賽場上聽到哪首歌」的投票，一共有四個選項，分別是防彈少年團的《FAKE LOVE》、EXO的《POWER》、J Balvin的《Mi Gente》和Zedd( feat. Marren Morris and Grey)的《The Middle》。
在距離投票結束還有四個小時時，防彈少年團領先EXO。
歷經兩天的投票，超過三百萬票的投票結果顯示，EXO《POWER》險勝防彈少年團《FAKE LOVE》！
雙方勢均力敵，不相上下。 更令人感歎的是，K-POP的兩首歌大幅領先於另外兩首，不得不佩服兩團以及K-POP的強勢！
不過ARMY也不用傷心，《FAKE LOVE》也會在賽場上播放！ 因為在FIFA世界盃官方IG上，也進行了類似的投票。 在三個選項中，滑動條上的圓圈越靠近哪方，就代表哪方票數更多。
恭喜EXO、防彈少年團~！
圖：SM Entertainment、BigHit Entertainment
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