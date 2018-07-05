韓劇 認識的妻子아는 와이프 唯美夢幻的預告出來了
韓劇 2018年7月6日 星期五09:00
tvN水木新劇《認識的妻子》唯美浪漫的預告出來了，終於定檔8/1日播出，感覺等了池晟、韓志旼很久。
打從看到池晟和韓志旼搭檔出演《認識的妻子》，就挺期待這對CP新組合。本劇由《帝王之女守百香》、《購物王路易》的李尚燁導演與《Oh 我的鬼神大人》、《舉重妖精金福珠》的楊熙勝作家攜手合作。講述正處於婚姻倦怠期的池晟穿梭過去與現在的途中，重新做了不同的選擇改變自己、周圍人的命運的奇幻愛情故事。
預告中只見池晟像聽見了什麼，穿越人群，跑過大樓，來到頂樓，於夕陽下和對樓上的韓志旼相視，無從得知那是不是隔著不同時空的凝望？就這樣有了很大的想像空間。
人的命運，其實是一連串的選擇，誰也無法得知當初所做的選擇會帶來什麼樣的結果？覺得能夠穿越時空改寫不同的人生劇本很誘人，為什麼對生活、工作倦怠的我們，都沒法有這奇幻遭遇呢？說吧，有沒人也想穿越時空，改寫自己人生的故事？20180705
#韓志旼笑容好美
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