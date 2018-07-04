JYP藝人開心大讚新公司環境設備優秀！ 唯有老闆朴軫永依依不捨
明星 2018年7月5日 星期四13:30 Sani
近日JYP闊別一同度過17年歲月的大樓，搬去了首爾另一區域的新大樓，旗下藝人們看起來都對新大樓非常滿意呢！
Wonder Girls出身的宥斌最先公開了新公司大樓舞蹈練習室的內景，不僅空間開闊、明亮，天花板上還有燈光打造的JYP三個大字，感覺很有朴軫永的風格XDD宥斌還打趣說：「 公司真的好棒，我就是因為這個才續約的吧？ 」
DAY6也在電臺節目中聊到新大樓：「真的很棒，從前沒有的合奏室現在也有了。 還有有機農產品餐廳，歡迎大家來玩！ 」
TWICE在最近的V LIVE中被問到關於新大樓的問題，Sana說：「練習生的設施非常好，好像有3個以上的舞蹈練習室。 」志孝說：「（舊大樓）演唱練習室既沒有隔音也沒有通風，現在終於有個練習室的樣子啦。 」
不過作為老闆，朴軫永似乎有不同的心情，還在IG上對舊大樓深情告別了一番：「17年前第一次見到你時，覺得你是世界上最大、最帥的樓。 好難相信現在要搬走了。 這短期間真的很感謝，讓我在這裡流汗、哭笑和做夢。 托你的福，誕生了很多讓世人開心的明星，家人也多到你無法全部容納了。 最重要的是，不懂事的我離開你時也變得懂事了。 真的很難移開腳步。 謝謝你。 我不會忘記你。 」
有網友笑說，搞不好朴軫永在整理行李時偷偷流過淚，畢竟他那麼感性~不過JYP舊大樓裡誕生過god、Wonder Girls、2PM、2AM、TWICE等等優秀的歌手，17年來患難與共的經歷， 確實令人難以割捨。 希望JYP搬去新大樓後能有更好的發展哦！
（圖源：JYP）
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