EXO KAI於SNS分享燦烈合照！除了兩位吸睛的美男…還有那快比臉大的手臂！
明星 2018年7月5日 星期四09:01 JiaJia
看看現在的燦烈，再看看剛出道的燦烈…努力健身的成果粉絲們都看到了～
EXO KAI自從重新開通個人Insatgram，就積極使用SNS與粉絲們互動。
他經常在SNS上傳畫報和照片。除此之外，還會通過對照片點讚、留言，展現更多不同面貌。
前幾天，KAI還進行SNS直播。之後，SNS玩得很好的燦烈「前輩」，也加入KAI的直播～
KAI問燦烈，覺得自己的SNS如何？燦烈給予建議，並表示可以再增加多一點生活照。
KAI在昨日（4日）除了上傳自己的四張自拍外，還上傳與燦烈的合照，並留言：「哥，我現在就照做。」把SNS前輩的建議給聽進去了！
兩位美男固然養眼，但燦烈的手臂…真的越來越粗壯，快要比臉大了！有粉絲表示，可能是角度和衣服的關係，所以手臂線條和肌肉顯得突出。但燦烈平時就有在健身的事情，其實粉絲們都曉得，而這些都是平時努力的成果啦～
剛出道的燦烈，
練出腹肌的燦烈…身材真的讚、讚、讚！（羞）
（圖片來源：zkdlin@Instagram、SMTOWN）
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