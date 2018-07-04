上演搶人大戲！宇宙少女美岐、宣儀究竟能否兩團並行活動？
明星 2018年7月4日 星期三13:16 ZJM
粉絲：美岐、宣儀在哪裡，我們就在哪裡~
宇宙少女美岐、宣儀參加了《Produce 101》的中國版《創造101》淘汰生存選秀節目，並分別以冠亞軍的優異成績，與決賽第3名~第11名的選手組成「火箭少女101」女團。
《創造101》是由騰訊視頻出品的，美岐和宣儀的所屬公司Starship和樂華娛樂，目前與騰訊有合同上的糾紛。 Starship和樂華聲稱，美岐和宣儀將在兩個組合並行活動。 然而騰訊方面聲稱，兩人未來兩年將只以火箭少女101的身份活動。 在6月29日將兩人的個人微博名的開頭，從「宇宙少女」改成「火箭少女101」。
Starship和樂華再次聲明，與騰訊簽署的合約是可以兩團並行的，而騰訊現在沒有按照合約來執行，並強調美岐和宣儀下半年將會以宇宙少女的身份回歸。 同時，稱騰訊方在不與經紀公司協商的情況下就更改兩人微博昵稱，現要求儘快做出正確的修改。
網友對此有三種觀點：
「騰訊也太過分了」
「如果不是這檔節目，沒那麼多人認識她們」
「宣儀、美岐在哪裡，我就在哪裡」
這場搶人大戲的結果，也許只能等到宇宙少女回歸時，才能見分曉。
圖：美岐、宣儀微博
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