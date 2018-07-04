女歌手秀23英吋小蠻腰被指P太假 然而你們真的誤會了
明星 2018年7月4日 星期三10:24 Rui
女歌手Narsha婚後越來越美，最近又因為23英寸的超細蜂腰成為熱議的焦點。
為了完美好身材Narsha私下也下了不少功夫，運動必不可少。 然而最近的一張近況照卻引爆爭議，被指原來23英吋的小蠻腰竟然是PS出來的。
Narsha一張站在陽台上照片就是問題所在，身穿露腰牛仔上衣的她小蠻腰盡顯，腹部毫無一絲贅肉，直角肩膀和一字鎖骨不知道讓多少人羨慕。 網民們看了照片後發現了不對勁，怎麼她身後的電線桿是彎的？ 且彎度驚人，超出了人們的想像。
於是網民們開始吐槽Narsha照片P過了頭，什麼纖細身材都是造假！
網民們，你們這次可是真的冤枉Narsha了，人家才沒有P，電線桿真的就是獨特的S型。 為了證明清白，某電視節目特意前往Narsha拍照的地方，這條路上的電線桿竟真的都是曲線狀，記者還親自在Narsha拍照地點取景，拍出了一樣的效果。
證明了清白的Narsha還大度自我調侃：「出道這麼久還是第一次因為電線桿接受採訪。」
「圖：網路」
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