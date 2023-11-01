「嗶哩叭叭」已13年了！Brown Eyed Girl Narsha睽違13年將發行單曲專輯回歸

Brown Eyed Girl成員Narsha昨（31）日有重磅消息，將在本月18日回歸！

STARIT娛樂宣布旗下歌手Narsha將在11月18日發行單曲專輯回歸，新歌是Narsha繼2010年發行的〈Bbi Ri Bba Bba〉後，時隔13年再度發行個人單曲，是將凸顯Narsha獨特魅力嗓音的抒情歌，和〈Bbi Ri Bba Bba〉電音舞曲截然不同。



宣布回歸的同時，Narsha亦發表了簡短感想，表示對久違solo回歸相當煩惱：「此次專輯製作中最難的一點是，隨著時間流逝，專輯製作就像難以解決的作業或執行任務一樣。」不過提到和前輩李賢合作製作歌曲，「是打破長時間空白期的動力，得到了更多靈感」。



Narsha更透露明年即將發行的專輯也在積極製作中，「希望離開的粉絲能夠回來，我想告訴大家，我還沒有退休。」



雖然13年這段長時間Narsha並未發行新歌，但仍以歌手本業活動，也多方面涉獵綜藝節目、電視劇與話劇演出等等。2020年受網路綜藝《文明特急》之邀在「隱藏名曲演唱會」特輯再現〈Bbi Ri Bba Bba〉舞台，曾掀起一波回憶殺。



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