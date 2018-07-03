韓國新遊戲之「媽媽給我買了生魚片」VS「媽媽把公司給了我」！看明星們怎麼詮釋天差地別的氣場

最近韓國流行起了「斷句拍照」遊戲，一句「엄마가 회사줬어」根據斷句的不同，衍生為了「엄마가 회 사줬어(媽媽，給我買了生魚片)」和「엄마가 회사 줬어)媽媽，把公司給了我)」兩種截然不同的意思。根據不同的語境，演繹出來的表情也不同哦～
PRISTIN周潔瓊
當媽媽買了生魚片時，周潔瓊的表情是呆萌可愛的小吃貨；當繼承了媽媽的公司時，她就變成了高高在上的傲嬌小公主！！
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WANNA ONE的成員們也有著截然不同的態度。
姜丹尼爾
▲媽媽給我買了生魚片~~~~好好吃啊
▲我媽把公司給我了，明天是我第一天上班
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李大輝
▲吃太多生魚片都長胖了
▲我媽把公司給了我，雖然我年紀還小，但一定能夠成功
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金在奐
▲生魚片太好吃了，媽媽最好啦
▲我媽給了我這麼多家公司，你要不要？
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邕聖祐
▲羡慕吧羡慕吧，媽媽給我買生魚片了
▲公司都是我的，股份分你一點
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朴佑鎭
▲好好吃的生魚片
▲我媽把公司給了我，等下要去做套新西裝
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賴冠霖
▲要不要一起吃生魚片，媽媽買的
▲我媽把公司給了我，怎麼要看這麼多檔？？？
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黃旼炫
▲媽媽買了生魚片，下次帶你一起吃
▲現在起，這家公司是我的
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裴珍映
▲太好吃啦
▲我媽把公司給了我，在江南，一會兒要去附近買套公寓
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河成雲
▲媽媽買了生魚片，哈哈哈哈
▲我媽把公司給了我，羡慕？那給你吧
「圖：網路」
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