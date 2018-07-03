韓國新遊戲之「媽媽給我買了生魚片」VS「媽媽把公司給了我」！看明星們怎麼詮釋天差地別的氣場

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最近韓國流行起了「斷句拍照」遊戲，一句「엄마가 회사줬어」根據斷句的不同，衍生為了「엄마가 회 사줬어(媽媽，給我買了生魚片)」和「엄마가 회사 줬어)媽媽，把公司給了我)」兩種截然不同的意思。根據不同的語境，演繹出來的表情也不同哦～

PRISTIN周潔瓊



當媽媽買了生魚片時，周潔瓊的表情是呆萌可愛的小吃貨；當繼承了媽媽的公司時，她就變成了高高在上的傲嬌小公主！！

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WANNA ONE的成員們也有著截然不同的態度。

姜丹尼爾



▲媽媽給我買了生魚片~~~~好好吃啊



▲我媽把公司給我了，明天是我第一天上班

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朴志訓



▲媽媽最棒，志訓肚子好餓



▲公司在我手上，你想要什麼

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李大輝



▲吃太多生魚片都長胖了



▲我媽把公司給了我，雖然我年紀還小，但一定能夠成功

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金在奐



▲生魚片太好吃了，媽媽最好啦



▲我媽給了我這麼多家公司，你要不要？

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邕聖祐



▲羡慕吧羡慕吧，媽媽給我買生魚片了



▲公司都是我的，股份分你一點

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朴佑鎭



▲好好吃的生魚片



▲我媽把公司給了我，等下要去做套新西裝

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賴冠霖



▲要不要一起吃生魚片，媽媽買的



▲我媽把公司給了我，怎麼要看這麼多檔？？？

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尹智聖



▲媽媽買了生魚片，好久沒吃啦



▲公司？ 我能做好

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黃旼炫



▲媽媽買了生魚片，下次帶你一起吃



▲現在起，這家公司是我的

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裴珍映



▲太好吃啦



▲我媽把公司給了我，在江南，一會兒要去附近買套公寓

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河成雲



▲媽媽買了生魚片，哈哈哈哈



▲我媽把公司給了我，羡慕？那給你吧

「圖：網路」

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