金希澈自曝曾和李東海喜歡過同一個女生！「同時被甩後我們的友情更加深厚了」

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所以…順序是這樣嗎？曾經喜歡過同一個女生的希澈和東海，最後就在一起了！（大笑）有看上星期四《Super TV 2》的粉絲，應該知道小編在說什麼～



於上週六（30日）播出的JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，Apink為本集嘉賓，更在節目尾聲首度公開迷你七輯《ONE & SIX》的主打曲《1都沒有》，為回歸行程預熱。

Apink《1都沒有》

在此之前，夏榮於「猜猜我」環節提問，Apink在出道初期一起約定了一件事，是什麼呢？



Super Junior希澈回答：「不要搶彼此的男朋友！」



「因為有可能出現喜歡同一個人的情況」、「所以要趕快說出來」



普美提問：「那你（指希澈）有重疊過嗎？（喜歡同一個人的經歷）」



希澈回答：「成員有13個能不重疊嗎？」南珠又問：「所以就放棄了？」希澈說，當時確實是如此。



到了希澈講起往事的時候了。他拿自己和東海舉例，曾經發生過這樣的情況：在他們袒露心事的時候，才發現，原來他們喜歡上同一個女生。「希澈狙擊手」姜鎬童馬上反應過來：「為什麼拿你和東海舉例？」



希澈坦言：「因為和東海重疊過…」現場沸騰了！



希澈說，這是發生在練習生時期的事，他和東海喜歡上同一個女生，不過當時他們兩個並不曉得，原來自己的心上人重疊了。面對大家不斷的追問，希澈堅定地表示，女生是準備當藝人的人，也不是SM娛樂的練習生。（是不是超好奇！）

總之，希澈和那位女生約會了。但希澈聯繫她時，她總是很忙碌。那個時候希澈和東海住在一起，東海很常出門。希澈問東海是不是出去玩，東海只說自己出去一趟，沒有多交代。第二天變成希澈出去，後來才知道，原來那個女生用這種方式輪流和希澈、東海約會。現場不滿聲四起，太過分了吧！

直到有一天，彼此都覺得很奇怪，於是希澈和東海互問，是否有喜歡的人，才知道是同一個女生…希澈決定放棄，要讓東海成功。之後，那位女生打電話了，在一個下雨天。她對希澈興師問罪：「你們是在拿我開玩笑嗎？」、「為什麼哥哥見到我總是提東海、東海見到我總是提哥哥？」原來，希澈和東海都各自想要成全對方。就在那個下雨天，希澈和東海雙雙被甩了…



結果，希澈和東海的友情就更加深厚了，因為曾經受過一樣的煎熬…



這裡要召喚回憶！還記得始源出演tvN綜藝節目《人生酒館》時，和希澈聊到與女朋友交往的話題嗎？希澈意味深長的一句：「女朋友可能會重疊到」，引發大家的好奇。

當時希澈在節目上說：「我和始源沒有重疊過。剛出道的時候有一次，湊巧地重疊了。那位女生也知道這兩個人是同一個組合，但還是同時和兩個人交往。」始源還補充：「不是分手後交往另一位成員，而是同時劈腿兩個人。」

所以，這個故事和《認哥》的故事，主人公是同一個人嗎？時間好像對不上～但成員多，理想型確實有可能重覆啦。



事隔多年，友情更加深厚、雙雙被那位女生甩了的希澈和東海，就在一起了！真是Happy Ending啊～（大笑）

不知道要羨慕希澈還是東海的小編，就默默退下了…

（圖片、影片來源：kimheenim@Instagram、JTBC《認識的哥哥》、XtvN《Super TV 2》）

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