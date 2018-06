粉絲賺翻!!! 看韓秀竟然還有五月天!!! 7月5日小巨蛋見

粉絲賺很大! 《M COUNTDOWN in TAIPEI》即將於7月5日晚間在小巨蛋登場,除了喜愛韓團的粉絲們一次可看到超過10組藝人的演出,今日更公開了還有風靡全球的樂團五月天!



跨世代的樂團-五月天,於1997年成軍,在亞洲為最有影響力的音樂人,歌迷年齡層橫跨成家立業到花樣年華,他們音樂不因時代潮流而褪色,反而更加耐聽,持續獲得粉絲爆炸性的熱愛。四年前曾在首爾開演唱會的MAYDAY五月天,今年9月將再次帶著全新的巡迴演唱會“LIFE 「人生無限公司」“抵達韓國,邀請大家搶先在M COUNTDOWN in TAIPEI感受五月天LIVE的魅力。



《M COUNTDOWN in TAIPEI》演唱會特別邀請到出道十年人氣爆棚的SHINee Key擔任SPECIAL MC,更有Wanna One、宣美、(G)I-DLE、PENTAGON、ASTRO、GUGUDAN等不只在韓國,在台灣也有高人氣的十組K-POP藝人一起演出,共創華麗盛大的音樂饗宴,現在再加上亞洲天團「MAYDAY五月天」以及全創作唱跳歌手「鼓鼓(#GBOYSWAG)」一起,鼓鼓為了這次表演,更將全新編曲編舞全力以赴。如此堅強豐富的陣容,讓演唱會的期待度極速飆升!



《M COUNTDOWN in TAIPEI》演出資訊

演出時間:7/5 (四)20:00

演出地點:台北小巨蛋

票價資訊:800 / 2800 / 3800 / 4800 / 5800 / 6800 (全座位席)

參與藝人:

WannaOne、SUNMI宣美、PENTAGON、(G)I-DLE 、gu9udan、MOMOLAND、CLC、ASTRO、Golden Child、THE BOYZ

SPECIAL MC:SHINee KEY

台灣特別嘉賓:MAYDAY五月天、鼓鼓

素材提供: 寬宏藝術

