SHINee 的兩極化十週年心願——「好想開演唱會」也「好想一起去旅行」？
KPOP 2018年6月28日 星期四09:43 施乃琪
一路並肩迎來出道十週年，談起近期計畫的 SHINee 無論是一致的工作狂性格、想攜手出遊的心情，都體現出滿滿的默契！
昨天（27 日）SHINee 在官方推特上閃電開了直播《Welcome to SHINee Our Room》，在正規六輯完整曝光後，和粉絲暢聊接下來的計畫。
席間 SHINee 聊起想在演唱會中唱的歌曲和表演，機靈的粉絲立刻在線上問「很快就有計畫開演唱會了嗎」？對此 SHINee 坦承目前還沒有具體安排，不過泰民說：「老實說，我們都很想開演唱會，但是現在還沒有具體的企劃，也不曉得會在什麼時候舉行。」
珉豪也說：「我真的好想開演唱會，這次的專輯收錄了很多歌曲，其中就有許多讓我覺得『在舞台上表演這首一定超帥』的歌！」
不過除了火熱的工作狂性格，出道十週年的 SHINee 也透露了想全員一起去旅行的念頭。Key 說「希望能去義大利」，珉豪立刻接口説：「去歐洲感覺很不錯，而且泰民提過好幾次，也滿想去瑞士的」。
溫流附和道：「我本來就很喜歡度假村，想去好看、好聽又好玩的景點」，泰民則下了最好的結論「想要我們幾個自由自在的」，希望很快地 SHINee 就能好好放場假攜手旅行去囉！
（照片與影片來源：SM Entertainment、Mnet）
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留言/評論
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五年前說著絕對不要跟成員一起出國旅行的畫面還歷歷在目……😏😅
2018年6月28日 12:39
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一起去度假旅遊吧！
放鬆一下輕鬆自在的一起度假💕💚
珍惜彼此都在的時光享受旅遊的快樂幸福感🌸
2018年6月28日 12:43
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我好想看演唱會…
但也好希望他們一起旅行ㅠㅠ
2018年6月28日 12:41
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如果你們能更自由自在 不開演唱會去旅行覺得支持❤️哈哈哈
13小時前