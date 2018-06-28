SHINee 的兩極化十週年心願——「好想開演唱會」也「好想一起去旅行」？

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一路並肩迎來出道十週年，談起近期計畫的 SHINee 無論是一致的工作狂性格、想攜手出遊的心情，都體現出滿滿的默契！

昨天（27 日）SHINee 在官方推特上閃電開了直播《Welcome to SHINee Our Room》，在正規六輯完整曝光後，和粉絲暢聊接下來的計畫。

席間 SHINee 聊起想在演唱會中唱的歌曲和表演，機靈的粉絲立刻在線上問「很快就有計畫開演唱會了嗎」？對此 SHINee 坦承目前還沒有具體安排，不過泰民說：「老實說，我們都很想開演唱會，但是現在還沒有具體的企劃，也不曉得會在什麼時候舉行。」

珉豪也說：「我真的好想開演唱會，這次的專輯收錄了很多歌曲，其中就有許多讓我覺得『在舞台上表演這首一定超帥』的歌！」



不過除了火熱的工作狂性格，出道十週年的 SHINee 也透露了想全員一起去旅行的念頭。Key 說「希望能去義大利」，珉豪立刻接口説：「去歐洲感覺很不錯，而且泰民提過好幾次，也滿想去瑞士的」。

溫流附和道：「我本來就很喜歡度假村，想去好看、好聽又好玩的景點」，泰民則下了最好的結論「想要我們幾個自由自在的」，希望很快地 SHINee 就能好好放場假攜手旅行去囉！



（照片與影片來源：SM Entertainment、Mnet）

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