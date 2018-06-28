防彈少年團V獲得了「亞洲魅力男」1位！而在100名的榜單中，上榜的還有他們♥！
明星 2018年6月28日 星期四09:45 Yuan
有海外媒體在這一個月期間進行了問卷調查，防彈少年團的V在亞洲人物中獲得了「令我心動的人物」1位。
據悉包含了歌手、演員、模特兒和體育明星等各項領域的100人，在網路投票中佔據了一位，而V在去年也獲得美國電影網站TC Candler的「世界第一美男」，展現了超高人氣與魅力。
另外，第2位到第5位分別是泰國明星Suradet Piniwa、中國歌手兼演員許魏洲、菲律賓明星Daniel Padilla與GOT7的Mark。
而在100名的榜單中的韓國明星還有：俞承豪12位、南柱赫13位、GOT7的BamBam14位、宋仲基16位、SEVENTEEN的珉奎18位、李鍾碩19位、Nct的泰容21位、朴寶劍22位、Nct的Lucas24位、防彈少年團的柾國31位、防彈少年團Jimin33位、丁海寅35位、李敏鎬36位、金秀賢38位、EXO的D.O.40位、GOT7的Jackson43位、防彈少年團Jin46位、SHINee的珉豪47位、孔劉49位、池昌旭50位、SEVENTEEN的圓佑53位、ASTRO的車銀優57位、EXO的Sehun58位、Wanna One的邕聖祐60位、Wanna One的朴志訓64位、SEVENTEEN的Vernon65位、EXO的Kai70位、徐康俊81位、INFINIE的L91位。
上榜的這些明星中，又令你心動的明星嗎？趕緊留言分享一下吧！
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留言/評論
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從來不知道幾時投票，忽然就有名單😀
恭喜各位😃
7小時前
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恭喜 韓國🇰🇷足球勝利 ⚽️🎉
恭喜 韓國🇰🇷男星得第一🥇
#BTS is the Best 💯
2018年6月28日 11:44