笑死人了XD 這些照片裡都擁有TMI！這些藝人看到這些照片或片段會記得嗎？

笑死人了XD 這些照片裡都擁有TMI！這些藝人看到這些照片或片段會記得嗎？

明星   2018年7月1日   星期日11:45   Rui  

TMI，意指「Too Much Information」，一張照片中其實隱藏了很多故事呢。

這是金惠秀和劉俊相第5次一起主持青龍電影節，當時金惠秀的奢華耳環和項鏈很是吸睛。 其實她並沒有耳洞的哦，為了拍古裝戲不穿幫一直都沒有戳耳洞，專注細節的好演員。

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粉絲簽名會上，朴信惠聽到粉絲抱怨安保人員管太多之後，朴信惠對著安保人員做出的可愛小表情。 哈哈哈，當時她的內心OS是不是：你怎麼這麼討人厭？不要欺負我粉絲。

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《又是吳海英》表彰休假時，徐玄振在機場前過馬路，走到一半時信號燈突然轉紅，徐玄振表情「猙獰」地跑過去。

據說《哦，我的鬼神大人》中的這個場景，曹政奭扮演的傲嬌主廚面對朴寶英的撒嬌時是不能笑的哦，可是曹政奭沒能忍住，不過正好符合看到女友撒嬌，原本生氣的男友最後破功的真實形象。

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HIGHLIGHT在《音樂銀行》中奪冠，他們的冠軍公約是和朴寶劍一起跳舞，於是就出現了這一幕~

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也許是看到偶像太激動，在金秀賢拿東西期間粉絲就匆忙下臺，後來粉絲重新上臺拿到了禮物。

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「圖：PANN」

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