韓國100位愛豆親自票選最帥&最美男女愛豆！ 你能猜到分別是誰嗎？

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果然！ 拔得頭籌的又是防彈少年團和Red Velvet的這兩位成員！ 此外還有唱功最強、身材最HOT、最想合作的愛豆等等，看來很多人都是粉絲、藝人公認的優秀啊！

韓國一家媒體針對顏值、唱功、舞功、身材等問題詢問了21組現役偶像歌手，包MONSTA X、防彈少年團、BLACKPINK、BTOB、Super Junior、Wanna One、WINNER、TWICE、JBJ、EXID、 括GOT7、NU’EST、Red Velvet、RAINZ等等，參加投票的一共有100多人！ 來看看他們心中的各方面最強者吧：

【最高美男愛豆】——防彈少年團V

果然又是V！ 去年的「全球最帥面孔」當選者就是他啦，這次一共獲得了20票！ 而排在第二的ASTRO車銀優也有19票，其實相差很少！ 第3、4依次是SEVENTEEN的Vernon、NU’EST的Ren，第5則是WINNER的金秦禹和SEVENTEEN的淨漢同時上榜。

【最高美女愛豆】——Red Velvet成員Irene

Irene的美貌真的不用多說啦，這次也得到了最多的20票！ 第2的是TWICE全員，沒錯，有10位愛豆就直說寫下「TWICE」，看來是真的整體都高分啊！ 第3是TWICE的子瑜，第4是有「國民初戀」美譽的秀智，第5則由少女時代的潤娥、f(x)的Krystal、BLACKPINK的Jisoo和Jennie共同佔據。

【真人更好看的愛豆】——ASTRO車銀優

據某位男團表示：「第一次看到車銀優的臉時根本說不出話，好看得不真實，只能講出感歎詞來。 」第2是Irene，TWICE再次以全體身份佔據第3~XDD第4是TWICE志效和BLACPINK的Jisoo，第5是OH MY GIRL的祉呼。

因為篇幅有限，其他排名小編就只列出第一位了哦~

【HOT BODY愛豆（男）】——Wanna One姜丹尼爾



【HOT BODY愛豆（女）】——泫雅

【最高Dancing Machine愛豆】——EXO KAI，TWICE MOMO

【最想合作的愛豆】——IU

【最強唱功愛豆】【最搞笑愛豆】——BTOB徐恩光

恭喜徐恩光拿到了兩個第1！

（圖源：防彈少年團FB，Red Velvet FB，ASTRO FB，Wanna One FB，泫雅FB，EXO FB，TWICE FB，IU FB，BTOB FB）

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