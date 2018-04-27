《威基基》李伊庚跑到《金裝律師》客串富二代！中毒太深，看得跳戲~
韓劇 2018年4月28日 星期六11:33 ZJM
（劇透）「李俊基」新人演員這次客串出演《金裝律師》，是要開始出名了嗎？ XD
在《加油吧威基基》裡飾演李俊基新人演員角色的李伊庚，在《金裝律師》E01、E02客串出演反派富二代。 說來也巧，李伊庚本身也是富二代，父親是LG化學社長。
李伊庚演的是一個嗑藥、覺得有錢就可以任意妄為的富二代，讓朴炯植喝混了毒品的飲料，朴炯植看不慣李伊庚的作風，毀壞了他的毒品。 雙方就此結下仇恨。
李伊庚與朴炯植有一個仲介人，李伊庚吩咐仲介人讓李伊庚運毒，朴炯植糾結一番後，聽了仲介人的話，沒料到掉入了這個李伊庚事先舉報給警方的陷阱。 李伊庚「報仇」成功。
在第二集張東健去到李伊庚所在的夜店，並提前舉報，打算讓李伊庚以現行犯身份被逮捕，逼李伊庚簽字委託自己當辯護律師。 另一邊，朴炯植在李伊庚父親所在地方，以其子當「人質」對其進行「威脅」，李伊庚通過電話向父親求救。
好一招「一箭雙雕」，第2集這段很精彩~！ 看了《加油吧威基基》之後，中「李俊基」的毒太深，以至於看到他在《金裝律師》演反派，一時還沒反應過來，看得都跳戲了~
圖：《金裝律師》、李伊庚IG
ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞