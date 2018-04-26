終於等到綜藝！WINNER確定出演《認識的哥哥》，接下來還有這些綜藝可以看呢！
綜藝 2018年4月26日 星期四13:08 Yuan
25日，有相關人士透露：「WINNER已在近日確定參與《認識的哥哥》的錄製，這次的錄製將會和YG所屬的柳炳宰一起，節目預計在5月份播出。」
而這也是WINNER首次以完整體出演，綜藝感與Sense感滿分的成員們再搭上柳炳宰，他們會和哥哥們擦出什麼樣的火花，也令人期待！
WINNER在4日發行正規2輯《EVERYD4Y》，梁鉉錫社長也承諾過會讓他們多出演綜藝。在回歸三週，WINNER出演了許多電台節目，這也讓許多粉絲們疑惑：「當初說好的會多出演綜藝節目呢？」
不過，梁鉉錫社長的諾言似乎有兌現了。昨日，WINNER與K.Will、DinDin進行了《Sugar Man2》的錄製，將在下週播出的《周三美食匯》和新綜藝節目《Mimi shop》，都是WINNER作為嘉賓。
還有4月28日播出的tvN綜藝《驚人的星期六》，在5月1日也會到翰林大學作為評審團參與《蒙面歌王》的錄製。而宋旻浩也錄製了《被子外面很危險》和《意外的Q》，看來IC們之後可以期待一下啦！
（圖：IG@maetamong、YG、tvN、JTBC、MBC）
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