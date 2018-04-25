《在當地吃得開嗎？》呂珍九千叮萬囑讓節目組不要播出的畫面

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節目組當然還是播出來了，呂珍九親故太單純了，怎麼可以相信節目組的話呢？ XD

180424播出的第五期，播出了洪錫天、李玟雨、呂珍九去到海邊做生意的場面。 開業之後不久也開始排起了長龍，客人絡繹不絕。 其中有個客人好不容易拿到了，卻沒走幾步，就全掉在地上了，排長龍的客人們聽到尖叫回頭一看，全場爆笑XD 好心的玟雨免費重新給她做了一份~







在海邊時營業的菜式是Som Tam（泰國青木瓜沙拉）和辣炸雞。



營業結束，回到宿舍，呂珍九向李玟雨學起了鬼步舞（shuffle dance）。 呂珍九讓節目組不將這部分播出去，說朋友們會一直用來笑話他的，工作人員雖然口頭答應，不過...... 還特意用字幕提醒觀眾一定要搜索「呂珍九鬼步」~



第五期後半部分緊張感增強，高齡餐車跑完高速之後，就出故障了，去到曼谷的點又剛好是下班高峰期，好不容易去到修理廠修好車，去見洪錫天的泰國朋友，提醒他們超市快要關門，又馬不停蹄跑去超市買菜......

圖：tvN《在當地吃得開嗎？ 》

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