韓劇 小神的孩子們작은 신의 아이들–究竟什麼，才是神的啟示？

（無劇雷）結合政治、經濟、宗教、人性的懸疑、靈異、科學、驚悚刑案劇《小神的孩子們》以最高3.926%收視畫下句點。真相大白後，是不是對生命價值多了點思考空間？
從《救救我》到《小神的孩子們》，無不講述對權力、財富有野心的政客，如何利用宗教信仰洗腦、控制那些生活在社會貧窮線下的弱勢族群？！往前思索宗教組織最早的產生，不都是那些佔有資源的神職人員為保住自身利益，藉神喻編纂教義，附和統治者畫分身份、階級制度，設計一套縝密的經濟活動？！
在看過這些戲劇創作後，覺若跳脫宗教上神的視角，俯看整個人類社會發展、演化，會覺得每一個生命價值都很寶貴，不因種族、身份、貧富、職業或宗教信仰而有輕賤之分。也會懷疑為什麼絕大部分的人從出生就得活在金字塔底下？資源不均的社會環境，似乎也是人類所打造的，不是嗎？金錢更冤枉，原是代替以物易物的發明，方便交換各自所需的工具而已，卻被拿來抬高社會地位、追求更多的財富的藉口。好像我們必須要競爭、搶奪、或殺戮，才能得到資源、才能生存。我們是這樣定義生存的嗎？地球上的資源其實很豐富，每個人所需、所用根本不多。難道我們不能轉念，建立這世界、宇宙的資源是永遠足夠的？！只要透過分享，每個人都能活得很豐盛的新定義嗎？！
天國之門後面，真的有神嗎？祂究竟說了什麼？也就是說，若跳出宗教，這世界真的有神嗎？神話、宗教上的神是人類創造的，那麼我們該相信嗎？沒有答案，只知這個宇宙的確有股不可知的力量，冥冥之中像是影響著我們。而我們需要那股力量支持我們面對生存的挑戰……
我們是神的孩子，我們的生命都很寶貴，我們的存在也都很重要。否則祂不會創造人類，對吧？20180423
#連著幾部韓劇都太寫實沉重，讓人領受到所謂地獄朝鮮的生存威力
#好像我們也製造了鬼島
#既然是我們創造的人類社會運作規則，那麼就該由我們打破
#覺得科學和靈異是可以並存運用的
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