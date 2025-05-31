NewJeans被裁定「每次活動須賠償50億給ADOR」，香港演出成關鍵導火線！

根據30日法律界消息，首爾中央地方法院於5月29日裁定受理ADOR向NewJeans提起的「間接強制申請」，命令NewJeans在解約訴訟一審判決前不得獨立活動，否則每人每次須向ADOR支付10億韓元。

法院表示，在專屬合約有效性確認訴訟一審判決宣告前，NewJeans未經ADOR事前批準或同意不得從事任何演藝活動。 若違反此規定，每獨立活動一次，每名成員須各支付10億韓元的賠償金給ADOR。



據悉，ADOR之所以追加申請這一具體措施，導火線就是香港ComplexCon演唱會。 此前ADOR雖向NewJeans提出「維持企劃公司地位」的假處分申請，但當時並未申請額外的間接強制措施。「間接強制」是指如果不履行法院決定，須根據延遲履行的期間支付一定金額的賠償。

法院於3月21日接受了ADOR申請的假處分，要求保留經紀公司地位、禁止獨立簽署廣告合約等，然而僅僅兩天後的3月23日，NewJeans就以「NJZ」名義參加香港ComplexCon演唱會並發表新歌《Pit Stop》，展現出持續獨立活動的跡象。 法院認為，NewJeans自去年宣佈解約後一貫堅持獨立活動的意圖，上述行動亦顯示NewJeans未來也有可能繼續違反假處分所規定的義務，因此，有必要對NewJeans下達間接強制命令。



至於金額設定為每人10億韓元，法院表示是綜合考量了NewJeans的態度及違反假處分義務的事實，由此可能給ADOR帶來的損失，以及NewJeans獲得的利益後所做出的決定。同時，法院認為很難認定ADOR違反專屬合約並達到導致信任關係徹底破裂的程度，宣佈相關訴訟費用由NewJeans承擔。

目前，NewJeans已刪除以NJZ名義發佈的大部分IG內容並轉為非公開，啟用IG帳號「mhdhh_friends」與粉絲溝通，即成員姓名首字母的組合。



在進入本案訴訟前，法院已在假處分程序中站在了ADOR這一邊。 NewJeans與ADOR的本案訴訟第二次辯論期日，預定於6月5日進行。



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