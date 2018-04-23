丁海寅大學畢業照超帥氣 自嘲學生時期的照片都是黑歷史
明星 2018年4月23日 星期一13:27 Rui
人氣正旺的「國民年下男」丁海英的大學畢業照曝光，沒想到出道前的他就已經帥得不像話。
照片中的丁海寅身穿深色學士服、頭戴學士帽，皮膚雪白，露出標準的「八齒微笑」，微微下垂的眼角透出萌萌的「小狗相」，難怪能演得了「國民年下男」，光是照片就能刺激起姐姐們的保護欲。
現在的丁海寅和大學時的他幾乎沒什麼變化，難道丁海寅這幾年都吃了防腐劑嗎？ 童顏依舊，笑容清新！！
不久前丁海寅在採訪中被問學生時期，他調侃說道：「完全就是黑歷史，曾經的我是個很愛吃的孩子，而且還屬於一吃就長肉的體質，為了控制體重煞費苦心。 」對於網路上鮮少曝光他的畢業照，丁海寅解釋：「其實並不是公司阻止，而是同學們都不發，小時候也沒想過當演員，長得胖乎乎的，發出來的話一定會大反轉。 」
雖然丁海寅的畢業照很難找到，但是細心的網友還是搜尋到了他的舊照~大家覺得是黑歷史嗎？
最後附送一張「迷你寅」！
「圖：網路」
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