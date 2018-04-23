鐵肺Ailee實力認證 泰民、孝淵舞力全開

4月22日在南港展覽館舉行的「2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI PART2」同樣由女神太妍領軍，陣容則由Ailee開場，由孝淵及泰民接力演出。
Ailee一出場就帶來動感唱跳舞曲“U&I”，讓氣氛開始high起來，接下來更演唱了《鬼怪》OST中的火紅歌曲“如初雪般走向你”，更令大家重溫當時的感動，Ailee說：“大家都知道《鬼怪》這首歌是Ailee唱的嗎？知道是我嗎？”粉絲們的熱烈回應也令她開心不已，接著說要送大家一個禮物，也就是Ailee版本的“I Will Always Love You”，更令全場聽得入迷。
接力出場的是孝淵，頂著一頭及肩長度的金髮，穿上全身大紅色的運動打扮，即使踩著厚底鞋，孝淵依舊展現出色舞蹈實力，不過當她正結束第一首歌與大家問候時，後臺翻譯老師的麥克風突然故障沒有聲音，導致觀眾們少聽了兩句孝淵的談話，有點美中不足，不過孝淵提到最近發行的新曲“Sober”的MV來到台灣取景拍攝，自己也很開心今日能來台演出，不過很可惜規劃的曲目有點少，令大家意猶未盡。
SHINee泰民算是來過台灣多次，本日的他可說是舞力全開，與舞群完美搭配演出，原本穿著黑色皮衣外套登場，熱到脫掉露出結實手臂，立刻引發全場尖叫。而表演完歌曲“Goodbye”時的喘氣聲相當大，讓全場認證了他100％現場激烈唱跳演出的實力。
最後壓軸的太妍也與昨日一樣，先以“Fine”展開她的演出，今日她換上了銀色的閃亮短裙，或許是場地已熟悉，她的笑容也比昨日更加開朗，更是對著SONE大比拇指讚，還搭配中文說粉絲們“很棒”，4月21日的演出在太妍登台時傳出粉絲們不滿手燈被中控關掉的事件，今日主辦也聽見粉絲的聲音而做出改善，包括昨日被詬病的冗長抽獎環節今日也取消，力求檢討改進。
照片:亞士傳媒提供
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