《經常請吃飯的漂亮姐姐》戀愛要不要那麼難?女主的爸爸真的是個大暖男啊~! 《孝利家民宿》潤娥背著李尚順送了這個禮物給李孝利!收到禮物的她更馬上使用了! 玄彬、朴信惠確定出演!攜手合作《W-兩個世界》宋在貞編劇新作《阿爾罕布拉宮的回憶》 鄭雨盛與林青霞合影 稱其是「亞洲傳說級女星」 丁海寅大學畢業照超帥氣 自嘲學生時期的照片都是黑歷史 《被子外面很危險》新預告!「宅男們」在濟州島度過自由時光,Xiumin和宋旻浩驚喜登場! 民宿小幫手的華麗外出!少時潤娥要舉行個人巡迴見面會啦 唯一獲邀韓國歌手!BLACKPINK 重返武道館參加《スッキリ SUPER LIVE》 特寫的霸氣!CUBE 新女團 (G)-I-DLE 出道專輯首波概念照曝光 再等兩天!張東健、朴炯植主演KBS 2TV新劇《金裝律師》 於本週三迎來首播 B1A4 今日出道七週年!全員未確定續約與否「先延長至 6 月底」 《Running Man》池石鎮大哥意外的人脈~防彈少年團「JIN」聲音出演節目! 原來 NCT 127 昀昀與石原聰美是失散多年的姊弟?神似帥美外型掀話題! 韓藝瑟遭遇嚴重醫療事故,院方卻在新聞曝光後才給出回應! 金鐘國找親大哥諮詢雙眼皮手術 看到效果後自己嚇一跳 【歌手品牌評價】Wanna One、防彈少年團依舊穩坐冠亞軍寶座 三名後組成大改變! 鐵肺Ailee實力認證 泰民、孝淵舞力全開 回顧《Super TV》第1季!以SUJU特有風格詮釋的內容 你印象最深刻的是…? 《認哥》「優等生」李昇基來了!「我哥哥世界盃」姜鎬童贏李瑞鎮的原因是…? 繼全昭彌、姜丹尼爾後…I.O.I、Wanna One全員出擊《PRODUCE 48》! 神秘男飯現身EXO-CBX簽名會!成員們又驚又喜 興奮全寫在臉上 簡直就是職場鐵三角! 讓「漂亮姐姐」孫藝真&徐貞妍&朱敏京告訴你什麼是Girl Crush 詼諧又有趣的Joan Cornellà展來囉!一起來感受黑色幽默吧!

4月22日在南港展覽館舉行的「2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI PART2」同樣由女神太妍領軍,陣容則由Ailee開場,由孝淵及泰民接力演出。



Ailee一出場就帶來動感唱跳舞曲“U&I”,讓氣氛開始high起來,接下來更演唱了《鬼怪》OST中的火紅歌曲“如初雪般走向你”,更令大家重溫當時的感動,Ailee說:“大家都知道《鬼怪》這首歌是Ailee唱的嗎?知道是我嗎?”粉絲們的熱烈回應也令她開心不已,接著說要送大家一個禮物,也就是Ailee版本的“I Will Always Love You”,更令全場聽得入迷。





接力出場的是孝淵,頂著一頭及肩長度的金髮,穿上全身大紅色的運動打扮,即使踩著厚底鞋,孝淵依舊展現出色舞蹈實力,不過當她正結束第一首歌與大家問候時,後臺翻譯老師的麥克風突然故障沒有聲音,導致觀眾們少聽了兩句孝淵的談話,有點美中不足,不過孝淵提到最近發行的新曲“Sober”的MV來到台灣取景拍攝,自己也很開心今日能來台演出,不過很可惜規劃的曲目有點少,令大家意猶未盡。





SHINee泰民算是來過台灣多次,本日的他可說是舞力全開,與舞群完美搭配演出,原本穿著黑色皮衣外套登場,熱到脫掉露出結實手臂,立刻引發全場尖叫。而表演完歌曲“Goodbye”時的喘氣聲相當大,讓全場認證了他100%現場激烈唱跳演出的實力。





最後壓軸的太妍也與昨日一樣,先以“Fine”展開她的演出,今日她換上了銀色的閃亮短裙,或許是場地已熟悉,她的笑容也比昨日更加開朗,更是對著SONE大比拇指讚,還搭配中文說粉絲們“很棒”,4月21日的演出在太妍登台時傳出粉絲們不滿手燈被中控關掉的事件,今日主辦也聽見粉絲的聲音而做出改善,包括昨日被詬病的冗長抽獎環節今日也取消,力求檢討改進。



照片:亞士傳媒提供

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞