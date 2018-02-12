累積六年的功力一次爆發⋯⋯Highlight 耀燮先行曲「星星」唱出感性成熟的謝意！
KPOP 2018年2月13日 星期二08:45 施乃琪
時隔六年，Highlight 主唱梁耀燮終於再度隻身發片。昨晚搶先問世的先行曲「星星」(별) 大家聽了嗎？絕美歌聲配上大雪紛飛的 MV 畫面，絕對是今年冬天最好的禮物！
耀燮於 12 日傍晚六點經由官方 Youtube 頻道，搶先公開了第二張個人迷你專輯〈白〉先行曲「星星」的完整音源與 MV。
由耀燮親自包辦詞、作創作乃至編曲的「星星」，以溫暖成熟的歌聲唱出真誠謝意「對於那麼相信我的你 / 真的非常地感謝 / 縱使偶爾遭遇困難 / 讓我痛苦而難過 / 我仍會成為你內心深處 / 最耀眼的那一顆星 / 會一直這樣守護你」，就像是給歌迷 Light 的訊息！
而在今天零點，耀燮也釋出了整張專輯的亮點集錦影片，完全直接上陣的「生 LIVE」讓人大嘆不愧是資深主唱！
現在就看著美麗的 MV，期待 19 日正式發行的〈白〉吧！
（照片與影片來源：Around US）
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