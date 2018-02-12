累积六年的功力一次爆发⋯⋯Highlight 耀燮先行曲「星星」唱出感性成熟的谢意！
KPOP 2018年2月13日 星期二08:45 施乃琪
时隔六年，Highlight 主唱梁耀燮终於再度只身发片。昨晚抢先问世的先行曲「星星」(별) 大家听了吗？绝美歌声配上大雪纷飞的 MV 画面，绝对是今年冬天最好的礼物！
耀燮於 12 日傍晚六点经由官方 Youtube 频道，抢先公开了第二张个人迷你专辑〈白〉先行曲「星星」的完整音源与 MV。
由耀燮亲自包办词、作创作乃至编曲的「星星」，以温暖成熟的歌声唱出真诚谢意「对於那么相信我的你 / 真的非常地感谢 / 纵使偶尔遭遇困难 / 让我痛苦而难过 / 我仍会成为你内心深处 / 最耀眼的那一颗星 / 会一直这样守护你」，就像是给歌迷 Light 的讯息！
而在今天零点，耀燮也释出了整张专辑的亮点集锦影片，完全直接上阵的「生 LIVE」让人大叹不愧是资深主唱！
现在就看著美丽的 MV，期待 19 日正式发行的〈白〉吧！
（照片与影片来源：Around US）
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