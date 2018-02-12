L、高雅羅、成東鎰主演《漢摩拉比小姐》劇本閱讀照公開！三人將變身成性格不同的法官！
韓劇 2018年2月13日 星期二09:31 Yuan
這次L將作為主演，與高雅羅和成東鎰搭擋，不知道大家期待這一部劇嗎？
JTBC新劇《漢摩拉比小姐》講述三個性格截然不同的人在法庭內外的故事：一個是對法院有完美夢想的理想主義新人法官，一個是事事講原則的冷靜精英法官，令一個則是飽覽世事的現實主義部長級法官。
▼L飾演凡事講原則的超精英法官「林正確」，擁有傲人的頭腦和外表，對出人頭地沒興趣，只想儘量少給人添麻煩，習慣了一個人。近年透過不少戲劇累積演技實力的L，這次將作為主演，也令人期待！
▼高雅羅飾演很有幹勁的新人法官「朴充滿」，她有著非常積極的能量，總能把大家都拉到自己這一派。對不義之舉完全不能容忍，面對上司既能直言不諱。
▼成東鎰飾演現實主義的法官「韓世上」，因為年紀較大時才通過考試、到法院工作。對現實的重量格外了解，也擁有積澱多年的智慧，在兩位理想主義者和原則主義者法官中間保持著微妙的平衡。（他與高雅羅曾在《請回答1994》扮演父女，這次的對手戲也讓人期待呢！）
除了主演外，柳德煥、李伊利雅、金英玉、李原種、朴順天等人也加入演出。另外，《漢摩拉比小姐》是同名小說改編，原作者文有錫本身就是一名現任法官，這次劇本也由本人親執筆，由《THE K2》、《推奴》郭正煥導演執導。是一部100％事先製作的作品，預計在5月播出。
（圖：JTBC）
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