L、高雅罗、成东镒主演《汉摩拉比小姐》剧本阅读照公开！三人将变身成性格不同的法官！
韩剧 2018年2月13日 星期二09:31 Yuan
这次L将作为主演，与高雅罗和成东镒搭挡，不知道大家期待这一部剧吗？
JTBC新剧《汉摩拉比小姐》讲述三个性格截然不同的人在法庭内外的故事：一个是对法院有完美梦想的理想主义新人法官，一个是事事讲原则的冷静精英法官，令一个则是饱览世事的现实主义部长级法官。
▼L饰演凡事讲原则的超精英法官「林正确」，拥有傲人的头脑和外表，对出人头地没兴趣，只想尽量少给人添麻烦，习惯了一个人。近年透过不少戏剧累积演技实力的L，这次将作为主演，也令人期待！
▼高雅罗饰演很有干劲的新人法官「朴充满」，她有著非常积极的能量，总能把大家都拉到自己这一派。对不义之举完全不能容忍，面对上司既能直言不讳。
▼成东镒饰演现实主义的法官「韩世上」，因为年纪较大时才通过考试、到法院工作。对现实的重量格外了解，也拥有积淀多年的智慧，在两位理想主义者和原则主义者法官中间保持著微妙的平衡。（他与高雅罗曾在《请回答1994》扮演父女，这次的对手戏也让人期待呢！）
除了主演外，柳德焕、李伊利雅、金英玉、李原种、朴顺天等人也加入演出。另外，《汉摩拉比小姐》是同名小说改编，原作者文有锡本身就是一名现任法官，这次剧本也由本人亲执笔，由《THE K2》、《推奴》郭正焕导演执导。是一部100％事先制作的作品，预计在5月播出。
（图：JTBC）
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