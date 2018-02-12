白智英「吸毒老公」鄭錫元被釋放 判緩刑可能性極高

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鄭錫元

白智英的丈夫、演員鄭錫元日前因涉嫌吸毒從澳洲返回韓國時在機場被緊急逮捕，鄭錫元也對吸毒一事供認不諱，讓民眾嘩然。 據悉，鄭錫元結束警方調查後已經被釋放，今後的他到底將何去何從呢？

警方透露：「鄭錫元無吸毒前科，已經確定他只是單純吸毒，且作為公眾人物有固定的居住地，考慮到以上幾點才釋放他。 」與此同時，警方還將繼續調查鄭錫元是否還有同夥。

從韓國刑法來看，吸毒和販毒有著嚴格的區分，販毒在韓國是重罪。 而若能坦白罪行，深刻反省，警方和檢方在量刑時也會寬大處理。

據悉，等國搜所對鄭錫元的毒理報告出來後，檢方或將以毒品罪起訴對方。 若鄭錫元未持有毒品或介紹他人購買毒品的話，被判緩刑的可能性較高。

在鄭錫元之前，演員崔昌燁也曾因吸食冰毒而被起訴，一審和二審判決都是緩刑。 檢方當時以崔昌燁吸食過一次毒品為由，要求法院判罰有期徒刑1年6個月，但法院考慮到他是初犯，且認罪態度良好，最終判他緩期執行。

其實對鄭錫元來說法律的制裁並不是最痛苦的，他因為吸毒一事失去了，或將失去很多。 事情爆發後，連累妻子白智英在演唱會上痛哭道歉。 而鄭錫元原本敲定出演的《Kingdom》也沒了下文。 作為已經服完役的30代演員、一名在影視劇圈有條不紊前進的演員，接下來很長一段時間他或許都接不到作品。

而最痛苦的莫過於鄭錫元的家人，白智英去年才為他生下女兒，寶寶還不到1歲。 事發之後鄭錫元也表示自己犯下了大錯，深刻反省中，也將認真接受警方的調查。

「圖：TD」

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