白智英「吸毒老公」郑锡元被释放 判缓刑可能性极高
明星 2018年2月13日 星期二08:00 Rui
白智英的丈夫、演员郑锡元日前因涉嫌吸毒从澳洲返回韩国时在机场被紧急逮捕，郑锡元也对吸毒一事供认不讳，让民众哗然。 据悉，郑锡元结束警方调查后已经被释放，今后的他到底将何去何从呢？
警方透露：「郑锡元无吸毒前科，已经确定他只是单纯吸毒，且作为公众人物有固定的居住地，考虑到以上几点才释放他。 」与此同时，警方还将继续调查郑锡元是否还有同伙。
从韩国刑法来看，吸毒和贩毒有著严格的区分，贩毒在韩国是重罪。 而若能坦白罪行，深刻反省，警方和检方在量刑时也会宽大处理。
据悉，等国搜所对郑锡元的毒理报告出来后，检方或将以毒品罪起诉对方。 若郑锡元未持有毒品或介绍他人购买毒品的话，被判缓刑的可能性较高。
在郑锡元之前，演员崔昌烨也曾因吸食冰毒而被起诉，一审和二审判决都是缓刑。 检方当时以崔昌烨吸食过一次毒品为由，要求法院判罚有期徒刑1年6个月，但法院考虑到他是初犯，且认罪态度良好，最终判他缓期执行。
其实对郑锡元来说法律的制裁并不是最痛苦的，他因为吸毒一事失去了，或将失去很多。 事情爆发后，连累妻子白智英在演唱会上痛哭道歉。 而郑锡元原本敲定出演的《Kingdom》也没了下文。 作为已经服完役的30代演员、一名在影视剧圈有条不紊前进的演员，接下来很长一段时间他或许都接不到作品。
而最痛苦的莫过於郑锡元的家人，白智英去年才为他生下女儿，宝宝还不到1岁。 事发之后郑锡元也表示自己犯下了大错，深刻反省中，也将认真接受警方的调查。
「图：TD」
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