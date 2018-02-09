不受老公吸毒事件影響 白智英演唱會按計劃舉辦

昨晚白智英老公、演員鄭錫元因吸食冰毒被逮捕，而白智英的演唱會就在明天，商議之後決定按計劃舉辦，因為這是與歌迷的約定！
鄭錫元被懷疑在位於澳大利亞的某酒吧中吸食冰毒，昨晚（2月8日）返回韓國時在仁川機場遭到警方逮捕。 鄭錫元本人已經承認嫌疑，所屬社表示目前正在接受調查。
而白智英原定在明天（2月10日）舉辦演唱會《WELCOME-BAEK》，難免受此事件影響，令人擔心會不會臨時取消？
而今日下午，白智英所屬社Music Works表態稱：「明日的演唱會將按原計劃進行。 因為今天距離演唱會只剩一天了，而演唱會是和觀眾的約定。 」
鄭錫元於2013年6月迎娶比自己大9歲的歌手白智英，去年5月白智英為他生下女兒，這對姐弟戀當時也收到了不少粉絲的祝福。 鄭錫元表示「是因為好奇（而吸毒）」。
（圖源：TV DAILY）
據悉，鄭錫元最多可被判處10年有期徒刑、1億韓元以下罰款，但因為是初犯，如能提供有力的說法則有望免於執行。 作為參考，韓國京畿道知事南景弼長子因吸毒在一審獲刑3年有期徒刑、緩期4年執行。 重要的是：慣犯還是偶然發生的第一次觸法。
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